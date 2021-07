La definizione e la soluzione di: In medicina, l'insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Biotipo

Curiosità/Significato su: In medicina, l insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altro Ermafroditismo (categoria P1417 letta da Wikidata) L'ermafroditismo o monoicismo è il fenomeno per cui un individuo di una determinata specie (vegetale o animale) può riprodurre, contemporaneamente o successivamente 11 ' (1 195 parole) - 08:51, 30 mag 2021

