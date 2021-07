La definizione e la soluzione di: In maniera astuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Artatamente

Curiosità/Significato su: In maniera astuta Dobrynja Nikitic Alëša. Durante il banchetto di nozze, Dobrynja si rivelò alla moglie in maniera astuta e messe fine ai festeggiamenti, terminando la vicenda picchiando di 3 ' (358 parole) - 19:16, 27 gen 2020

Altre definizioni con maniera; astuta; Altrimenti detto.. alla maniera di Virgilio; Rivelato in maniera riservata; Dare sbocco in maniera dirompente; Piovere in maniera violenta e abbondante; Ultime Definizioni