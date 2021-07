La definizione e la soluzione di: Hanno posto... in bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Canini

Curiosità/Significato su: Hanno posto... in bocca Freno di bocca Freno di sparo. Il freno di bocca, detto anche freno di volata o compensatore è uno strumento posto sulla volata di una bocca di fuoco, che sia fucile, 9 ' (1 036 parole) - 14:07, 10 nov 2020

