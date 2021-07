La definizione e la soluzione di: Compiti in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Temi

Curiosità/Significato su: Compiti in classe Compito in classe Il compito in classe è, in ambito scolastico, una modalità con cui il docente verifica le conoscenze e competenze acquisite dallo studente. La durata 3 ' (281 parole) - 12:22, 15 nov 2020

Altre definizioni con compiti; classe; Ricordano i compiti agli studenti; Compiti di italiano; Un dirigente dell'azienda con compiti di alta responsabilità; Compiti per universitari; Una classe di animali; Una classe velica del passato; Classe 1991, l'attrice italiana raffigurata nella foto è la compagna di Luca Argentero, da cui ha recentemente avuto una figlia; Classe in centro; Ultime Definizioni