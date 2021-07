La definizione e la soluzione di: Aspri come frutti acerbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Agri

Curiosità/Significato su: Aspri come frutti acerbi Prunus cerasifera cupo, simili alle ciliegie ma all'interno ricordano le prugne. Sono Aspri quando acerbi e verdi, ma diventano dolci una volta raggiunta la maturazione, in 4 ' (388 parole) - 18:35, 26 feb 2021

Aspri come limoni; Aspri come il limone; Una ciliegia asprigna; Aspri rimproveri; Come prima.. in due lettere; Mammifero sdentato che si appallottola come un riccio; Si prendono come le penne; Gli insetti come le api e le formiche; I frutti per gli amaretti; Frutti detti anche clementine; Una varietà di olivo con frutti molto grandi; Frutti spesso cucinati fritti, simili alle banane; Così sono i frutti acerbi;