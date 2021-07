La definizione e la soluzione di: Il vincitore di Maratona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il vincitore di Maratona

Spyridon Louis (categoria Vincitori di medaglia d'oro olimpica per la Grecia) maratoneta greco. Passò alla storia dell'atletica leggera come vincitore della Maratona della I Olimpiade dell'era moderna. Non si hanno molte notizie 11 ' (1 341 parole) - 18:19, 30 nov 2020