La definizione e la soluzione di: Si trasporta in bombole verniciate di nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Azoto

Serie di vagoni usati per trasportare automobili; Gabbia per trasportare il pollame; Gabbia per trasportare polli; Lo trasporta il vento nella tormenta; L'ugello della bomboletta spray; Quello liquido è in bombole; Un sub che non fa uso di bombole; Esce da certe bombolette; Quello nero è liquido; E' nero quello di fiori; Albero dal legno tenero; Il generoso l'ha d'oro;