La definizione e la soluzione di: La parte in cui sorge il Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Est

Curiosità/Significato su: La parte in cui sorge il Sole Sol Invictus ( Sole Invitto) che la Vergine aveva partorito il Sole, raffigurato come un infante. In particolare, è l'apologeta cristiano Epifanio di Salamina a segnalare che in alcune 35 ' (3 605 parole) - 18:55, 6 mag 2021

