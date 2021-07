La definizione e la soluzione di: Il diplomatico del '500 che introdusse il tabacco in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Nicot

Curiosità/Significato su: Il diplomatico del 500 che introdusse il tabacco in Francia Anticlericalismo ( Anticlericalismo in Portogallo) cui ideologia è detta kemalismo, introdusse il cognome al posto del patronimico arabo: a lui il parlamento assegnò il cognome Atatürk, cioè "padre dei 130 ' (15 328 parole) - 16:56, 30 giu 2021

Altre definizioni con diplomatico; introdusse; tabacco; francia; Un messaggio diplomatico; Non manca al diplomatico; Rappresentante diplomatico; Formula che indica un diplomatico silenzio; Il matematico che introdusse in Italia l'uso delle cifre arabe; Cilindretto da fumo con cartina, filtro e tabacco; Vi si ricava una sostanza usata in profumeria e nella concia del tabacco; Avvolge il tabacco; E' un rotolo... di tabacco; I confini della Francia; La Casa di moda in Francia; I gialli protestarono in Francia; Un vino come il Franciacorta; Ultime Definizioni