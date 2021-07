La definizione e la soluzione di: Custodia foderata in velluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Astuccio

Curiosità/Significato su: Custodia foderata in velluto Tesoro delle Sante Croci (categoria Voci in vetrina - arte) stauroteca, un cofanetto in legno argentato dell'XI secolo, originale Custodia alla Reliquia Insigne; il reliquiario della Santa Croce, in argento e oro con 91 ' (10 912 parole) - 13:33, 13 giu 2021

