La definizione e la soluzione di: Costa meno per chi viaggia in treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Seconda Classe

Curiosità/Significato su: Costa meno per chi viaggia in treno treno a levitazione magnetica Un treno a levitazione magnetica o Maglev è un tipo di treno che viaggia senza toccare le rotaie per mezzo della levitazione magnetica. La repulsione 25 ' (3 153 parole) - 01:06, 31 mag 2021

Altre definizioni con costa; meno; viaggia; treno; Costanti, ininterrotte; I vessilli di Costantino; Descrive un gas come insieme di piccole particelle in costante movimento casuale; Cittadini dello stato fra Togo e Costa d'Avorio; L'osteria... meno seria; Le carote... meno care; Unico... meno uno; Le consonanti in meno; Colonna di viaggiatori con cammelli e dromedari; Il wagon di chi viaggia dormendo; Il vuoto cosmico in cui viaggia l'astronauta; Consente di viaggiare in tre in motocicletta; Lo emettono il capotreno e l'arbitro di calcio; Un... posteggio per il treno; Vi sosta il treno da Milano a Parigi; In coda al treno; Ultime Definizioni