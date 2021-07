La definizione e la soluzione di: Cosi è la speranza lusinghiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Cosi e la speranza lusinghiera

Guido Gozzano (sezione La malattia e la morte) rideva mai, rideva quasi con sforzo». Se la considerazione di Gozzano per quel circolo non è in sé lusinghiera - «La Cultura! quando me ne parli, sento l'odore 37 ' (3 956 parole) - 16:12, 17 giu 2021