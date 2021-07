La definizione e la soluzione di: Cosi accetta i soprusi chi sceglie di non reagire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Passivamente

Curiosità/Significato su: Cosi accetta i soprusi chi sceglie di non reagire Orlando furioso ( I cinque canti) dell'avarizia, che il paladino accetta di affrontare. Canto VII Chi va in terra straniera al suo ritorno racconta cose che non son credute dallo “sciocco 148 ' (21 564 parole) - 11:15, 18 giu 2021

Altre definizioni con cosi; accetta; soprusi; sceglie; reagire; Cosi sta chi capita male; Cosi è detto Dante come poeta; Cosi è la mano del borsaiolo; Cosi è la carne di vitello; Opinione diversa da quella comunemente accettata; Una forma di pagamento non sempre accettata; Si spacca con l'accetta; Chi la chiede, spera che venga accettata; Lo sceglie il turista; Scegliere fra i candidati; Sceglie il trucco che dona di più; Lo sceglie chi va all'estero per pagare meno tasse; Incapaci di reagire; Ultime Definizioni