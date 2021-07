La definizione e la soluzione di: Comando per truppe schierate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Piedarm

Curiosità/Significato su: Comando per truppe schierate Comando truppe alpine dal Comando delle forze operative terrestri, dal 1º ottobre 2016 è alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Il Comando truppe alpine 8 ' (655 parole) - 11:11, 6 giu 2021

Altre definizioni con comando; truppe; schierate; Organo investito di funzioni di comando; Gestire dal ruolo di comando; È al comando di una nave o di un aereo; Sul telecomando regola i chiari e gli scuri; Avanzata impetuosa di truppe; Piccolo reparto che precede le truppe in movimento; Truppe da sbarco; Il disegnatore che creò i fumetti di Sturmtruppen;