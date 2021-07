La definizione e la soluzione di: E' adatto per contenere fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Vaso

Curiosità/Significato su: E adatto per contenere fiori Myrtus communis (sezione Miglioramento varietale per l'industria) adatto per la meccanizzazione della coltura è di 1 x 3-3,5 metri, con un investimento di circa 3 000 piante a ettaro. Le piante, omogenee per età e cultivar 21 ' (2 634 parole) - 14:31, 26 apr 2021

Altre definizioni con adatto; contenere; fiori; Adatto al compito; Tipo di purosangue adatto a correre su medie distanze; Un semitrasparente adatto per cupole e pensiline; Un taglio adatto per le scaloppine; Può contenere vino; Possono contenere vino; Può contenere benzina; Le api la realizzano nei fiori; I fiori dell'arancio; E' nero quello di fiori; Il rapido fiorire di un'industria;