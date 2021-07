La definizione e la soluzione di: Si utilizzavano in passato come sbarramenti aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : Palloni Frenati

Curiosità/Significato su: Si utilizzavano in passato come sbarramenti aerei Guerra civile spagnola Il terreno si trasformò presto in fango impendendo a uomini e mezzi di avanzare, mentre gli aerei furono impossibilitati ad alzarsi in volo. D'altro 274 ' (37 381 parole) - 11:54, 27 giu 2021

