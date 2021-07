La definizione e la soluzione di: E' utilizzata per il rifornimento in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AeroCisterna

Curiosità/Significato su: E utilizzata per il rifornimento in volo rifornimento in volo Il rifornimento in volo è una tecnica che permette di trasferire combustibile da un velivolo, chiamato "aerocisterna", ad un altro mentre entrambi sono 33 ' (4 550 parole) - 18:39, 19 mar 2021

