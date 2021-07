La definizione e la soluzione di: Tessuti per camicie estive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Lini

Curiosità/Significato su: Tessuti per camicie estive Seersucker (categoria Tessuti) dei gentlemen del sud. I capi in cui si usa normalmente il tessuto seersucker sono camicie, pantaloni corti e giacche. I colori tradizionali sono bianco 2 ' (255 parole) - 15:43, 21 ott 2020

I tessuti in pinacoteca; Particolare assortimento di tessuti; Tessuti fruscianti; Riduzione del volume di organi e tessuti; Il numero delle camicie rosse; Tela per camicie; La luminosità propria di camicie e foulard di seta; Un tessuto per camicie a quadri; Macchine... estive; L'aria pesante delle giornate estive afose; Calzature estive; Fughe estive;