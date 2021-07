La definizione e la soluzione di: La temperatura allo zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Gelo

Curiosità/Significato su: La temperatura allo zero zero assoluto – Se stai cercando altri significati, vedi zero assoluto (disambigua). Lo zero assoluto è la temperatura minima possibile teorica di un qualsiasi sistema 13 ' (1 637 parole) - 13:09, 26 feb 2021

