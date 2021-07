La definizione e la soluzione di: Sta per Regno Unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GB

Curiosità/Significato su: Sta per Regno Unito Regno Unito significati, vedi Regno Unito (disambigua). Coordinate: 54°36'N 2°00'W? / ?54.6°N 2°W54.6; -2 Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna 162 ' (15 689 parole) - 22:18, 30 giu 2021

