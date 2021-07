La definizione e la soluzione di: Spiazzo in fondo al viale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Rondo

Curiosità/Significato su: Spiazzo in fondo al viale Caprino Veronese ( Spiazzi (Caprino Veronese)) Rubiana (Caprino), San Martino (Pazzon), Spiazzi (Lubiara). L'assetto amministrativo definitivo risale al 1814-1815. Le prime documentazioni storiche 20 ' (2 353 parole) - 14:41, 10 apr 2021

