La definizione e la soluzione di: E' pregiato per la bava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Baco

Curiosità/Significato su: E pregiato per la bava Seta (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) vedi Seta (disambigua). La seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono ottenere tessuti pregiati. La seta viene prodotta da alcuni 16 ' (2 050 parole) - 18:01, 4 giu 2021

