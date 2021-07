La definizione e la soluzione di: E per gli sciatori più abili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Pista Nera

Recoaro Mille (categoria Stazioni e comprensori sciistici del Veneto) L'officina Pozza si mise a disposizione per costruire dei rulli che, portati lungo la discesa da abili sciatori, battevano la pista. Solo alla fine degli 5 ' (692 parole) - 19:01, 20 dic 2020

