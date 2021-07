La definizione e la soluzione di: In mano sono pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AO

Curiosità/Significato su: In mano sono pari pari opportunità Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo 49 ' (6 719 parole) - 10:00, 1 apr 2021

Altre definizioni con mano; sono; pari; Formano l'alfabeto; Sovrumano, celestiale; __ Romano, scrittrice; Non amano progredire; Sono ponti al Contrario; Lo sono la maggior parte dei giorni; Le 5 vertebre che si sono fuse in un osso; Sono analoghi ai BTP; L'ama l'Esmeralda di Notre-Dame de Paris; Sono pari nella stima; Sono pari nello scafo; Gli abitanti delle isole Lipari; Ultime Definizioni