La definizione e la soluzione di: Franco, ma non francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Leale

Curiosità/Significato su: Franco, ma non francese Franco francese franco francese era la valuta ufficiale della Francia prima dell'introduzione dell'euro ed era diviso in centesimi (centimes in francese). Il franco era 8 ' (638 parole) - 11:12, 22 mag 2021

Altre definizioni con franco; francese; Il fiume d'una Francoforte; Porto Franco; Uno... a Francoforte; Una solida è il franco svizzero; Raymond __, sociologo e filosofo francese; Tua in francese; Il re francese.. allo specchio; Casa di moda francese; Ultime Definizioni