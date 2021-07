La definizione e la soluzione di: Tua in francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ta

Curiosità/Significato su: Tua in francese Lingua francese corsi in francese. Per quanto riguarda i media, il francese continua ad essere utilizzato accanto all’arabo nei giornali, nella televisione e in internet 99 ' (10 565 parole) - 19:15, 22 giu 2021

