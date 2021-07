La definizione e la soluzione di: E' propria di chi non sa che pesci prendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Incertezza

Curiosità/Significato su: E propria di chi non sa che pesci prendere Hierophis viridiflavus ( Colubro verde e giallo) alla ricerca di piccoli pesci. È specie ovipara. La femmina depone da 5 a 15 uova ai primi di luglio che si schiuderanno tra agosto e settembre, dopo 12 ' (1 265 parole) - 14:52, 27 giu 2021

