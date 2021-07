La definizione e la soluzione di: Non amano progredire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Retrogradi

Curiosità/Significato su: Non amano progredire Problema (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) della contrapposizione delle risposte che non si annullano tra di loro ma spingono la filosofia a progredire. Oltre al significato proprio e originale 4 ' (577 parole) - 16:14, 30 gen 2021

