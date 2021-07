La definizione e la soluzione di: Legno duro per mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Palissandro

Curiosità/Significato su: Legno duro per mobili Falegname (categoria Lavorazione del Legno) Un falegname è un artigiano che lavora il Legno per fabbricare o riparare mobili e infissi. L'attività di tale artigiano è detta falegnameria. Bisogna 13 ' (1 623 parole) - 21:28, 5 gen 2021

