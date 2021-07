La definizione e la soluzione di: Dio la creò in un fiat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Lux

Curiosità/Significato su: Dio la creo in un fiat fiat lux Robert A. Heinlein, vedi fiat lux (racconto). La locuzione latina fiat lux, tradotta letteralmente, significa sia fatta la luce (Genesi, 1,3, "Vayomer 9 ' (789 parole) - 17:02, 19 apr 2021

Altre definizioni con creò; fiat; Da ciò Dio creò l'uomo; Il disegnatore che creò i fumetti di Sturmtruppen; Creò Athos e Porthos; Creò le sedie a legno curvo; Uno strumento a fiato; Il fiatone di chi è stanco; Ha soffiato su due decine di candeline; Emettere fiato con forza; Ultime Definizioni