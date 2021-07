La definizione e la soluzione di: La città della Pennsylvania famosa per le acciaierie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Pittsburgh

Curiosità/Significato su: La citta della Pennsylvania famosa per le acciaierie Bruce Springsteen (categoria Decorati con la Medaglia presidenziale della libertà) nell'ambito della musica rock. Accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band, è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti 130 ' (14 530 parole) - 19:16, 24 giu 2021

Ha le rotaie in città; L'antica città etrusca vicina all'odierna Sarzana; Città dell'Arizona; La più orientale città d'ltalia; Il Chiambretti della tivù; Iniziali della Roberts; Sorge a valle della diga; Le donne della Basilicata; La __ delle mogli: famosa commedia di Molière; E' famosa per il suo moscato; Alla __ dell'Est, famosa canzone di Branduardi; Famosa band statunitense del rock alternativo; La città con le acciaierie ex Ilva; Vi hanno sede importanti acciaierie ILVA; Le acciaierie Essen; Vi hanno la sede grandi acciaierie ILVA;