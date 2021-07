La definizione e la soluzione di: Si attiva per affrontare le emergenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Unità Di Crisi

Curiosità/Significato su: Si attiva per affrontare le emergenze ISO 14001 mantenimento di procedure per l'individuazione e la riduzione del danno (riduzione degli impatti ambientali negativi) delle potenziali emergenze ambientali. Ciò 12 ' (1 522 parole) - 10:59, 17 feb 2021

