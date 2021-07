La definizione e la soluzione di: Un tipo d'acquisto in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPA

Curiosità/Significato su: Un tipo d acquisto in Borsa Offerta pubblica di acquisto Pubblica di acquisto o OPA, in inglese tender offer, s'intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale finalizzato all'acquisto di prodotti 24 ' (3 206 parole) - 06:47, 5 dic 2020

Un tipo che non promette nulla di buono; E' proprio un bel tipo; Un tipo di carta di credito; Li scelgono i tipografi prima di comporre; La facoltà di rendere l'acquisto fatto per corrispondenza; Offerta Pubblica d'Acquisto; Il grado militare dell'eroico Salvo D'Acquisto; Un incentivo all'acquisto; Un titolo quotato in Borsa; Cambiano la Borsa in burla; In borsa e in tasca; Tiene il piccolo nella borsa;