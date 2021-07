La definizione e la soluzione di: Sono doppie in pendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EN

Curiosità/Significato su: Sono doppie in pendenza Copertura (sezione pendenza delle falde) più utilizzate e diffuse Sono del tipo a parete piena a doppia pendenza. Nei sistemi con travi a doppia pendenza le travi Sono in calcestruzzo armato normale 38 ' (5 053 parole) - 08:51, 15 apr 2021

Altre definizioni con sono; doppie; pendenza; Sono vicine in Nashville; Sono in allenamento e in gara; Sono più grossi dei limoni; Lo sono i capelli rosso-oro; Sono doppie nella lineetta; Ha quattro corde doppie; Sono doppie nei rimorchi; Il papa le ha doppie; Piena indipendenza; L'indipendenza di chi può decidere; Chiude una pendenza; Tratti in forte pendenza di un corso d'acqua; Ultime Definizioni