La definizione e la soluzione di: Un recipiente per i cubetti di ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Secchiello

Curiosità/Significato su: Un recipiente per i cubetti di ghiaccio Mate (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) palo ha un sapore più deciso e più amaro; l'erba sin palo ha un sapore più morbido; un recipiente dove scaldare l'acqua; un contenitore termico per mantenere 10 ' (1 373 parole) - 17:10, 25 mag 2021

Altre definizioni con recipiente; cubetti; ghiaccio; Recipiente usato nelle vendemmie; Recipiente per la verdura; Recipiente con il coperchio; Recipiente per fiori; Salume spesso sotto forma di cubetti affumicati; I cubetti nel drink; A cubetti nel whisky; I cubetti per il drink; Il ghiaccio del freezer; La Carolina pattinatrice italiana sul ghiaccio; Dimora costruita con blocchi di ghiaccio; Uno strato di ghiaccio; Ultime Definizioni