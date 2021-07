La definizione e la soluzione di: E' in possesso di un primato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Detentore

Curiosità/Significato su: E in possesso di un primato Papa ( Servo dei Servi di Dio) che “il Romano Pontefice è successore del Beato Pietro nel medesimo primato”. Questa definizione vincola il primato di Pietro e dei suoi successori alla 46 ' (5 519 parole) - 20:01, 30 apr 2021

Altre definizioni con possesso; primato; Molestia arrecata al possessore di una cosa impedendogliene il godimento; I possessori di record; Disputati per assicurarsene il possesso; Primato; Un volo da primato; Ultime Definizioni