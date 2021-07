La definizione e la soluzione di: Pianta simile all 'agave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Aloe

Curiosità/Significato su: Pianta simile all agave agave (botanica) Àgave L. è un genere di piante succulente monocotiledoni. Per il suo portamento e la varietà delle specie è una Pianta molto apprezzata nei giardini pubblici 18 ' (2 204 parole) - 03:00, 26 mag 2021

