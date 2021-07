La definizione e la soluzione di: Dà nome a una nota regola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Da nome a una nota regola

regola delle 5 W La regola delle 5 W (iniziali di Who, What, Where, When, Why) è considerata la regola principale dello stile giornalistico anglosassone. In inglese è nota 9 ' (1 174 parole) - 06:36, 7 mag 2021