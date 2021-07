La definizione e la soluzione di: In molti ristoranti i clienti se lo servono da soli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Antipasto

Curiosità/Significato su: In molti ristoranti i clienti se lo servono da soli Ramen (sezione ristoranti in Giappone) disponibile solo nei ristoranti ramen-ya. Questi ristoranti hanno di solito da 10 a 20 posti al banco e tre o quattro tavoli. I menù nei ristoranti ramen-ya offrono 25 ' (3 273 parole) - 12:29, 17 mag 2021

