La definizione e la soluzione di: Materiale di rivestimento per padelle e tegami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Teflon

Curiosità/Significato su: Materiale di rivestimento per padelle e tegami Pentola (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) meno antiaderente: Naturale: la padella non ha alcun trattamento superficiale e l'effetto antiaderente è legato al Materiale a al grasso utilizzato durante 4 ' (430 parole) - 05:35, 10 mag 2021

Altre definizioni con materiale; rivestimento; padelle; tegami; Lo è il materiale sterile in sala operatoria; Materiale dei campi da tennis in terra battuta; Fatti del materiale di biglie e bottiglie; Benessere materiale; Un rivestimento per divani; Sottilissimo rivestimento epidermico; Un rivestimento... anatomico; Un rivestimento per i pavimenti; Riveste missili, satelliti artificiali e... padelle; Cambiano i tegami in regali; Cambiano i legumi nei tegami; Ultime Definizioni