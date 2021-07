La definizione e la soluzione di: Locali per l'invecchiamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Cantine

Curiosità/Significato su: Locali per l invecchiamento Indurimento per precipitazione solubilizzazione (o "ricottura"), tempra ed invecchiamento. Tramite la solubilizzazione si riscalda il materiale per portare in soluzione gli elementi indurenti 9 ' (1 247 parole) - 11:38, 10 giu 2020

