La definizione e la soluzione di: For __= per sempre, in inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ever

Curiosità/Significato su: For __= per sempre, in inglese Lingua inglese L'inglese (in inglese: English, /'??gl??/) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto 54 ' (5 713 parole) - 16:37, 1 lug 2021

Altre definizioni con sempre; inglese; Una forma di pagamento non sempre accettata; Ci si siede sempre dietro; Un arbusto aromatico sempreverde; La scuderia sempre presente nei mondiali di F1; Titolo nobiliare inglese; Il regista inglese che diresse Sean Connery in A 007, dalla Russia con amore; L'Oliver inglese che fu Lord Protettore; In inglese è la... web dello spider!; Ultime Definizioni