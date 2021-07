La definizione e la soluzione di: Un farmaco come il laudano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Oppiaceo

Curiosità/Significato su: Un farmaco come il laudano Oppio dopo aver inventato il laudano, sostanzialmente una tintura di morfina all'1%. Ma già nella seconda metà del Medioevo in Europa il consumo di oppio era 12 ' (1 645 parole) - 05:12, 22 giu 2021

