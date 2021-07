La definizione e la soluzione di: Le conifere per il Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Abeti

Curiosità/Significato su: Le conifere per il Natale Natale significati, vedi Natale (disambigua). Il Natale è una festa cristiana che celebra la nascita di Gesù ("Natività"): cade il 25 dicembre per tutte le Chiese cristiane: 55 ' (6 638 parole) - 16:53, 13 mag 2021

