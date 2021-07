La definizione e la soluzione di: Un cacio per i maccheroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Grana

Curiosità/Significato su: Un cacio per i maccheroni Spaghetti alla chitarra ( maccheroni alla chitarra) vengono chiamati tonnarelli, tipici nella preparazione della cacio e pepe. Si tratta di un tipo di pasta a sezione quadrata: la larghezza del taglio è 6 ' (600 parole) - 11:49, 27 feb 2021

