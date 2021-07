La definizione e la soluzione di: Accade di metterlo in fallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Piede

Curiosità/Significato su: Accade di metterlo in fallo Tennis ( Doppio di tennis) molte volte è un colpo di necessità o anche di attacco; gran Willy (in onore a Guillermo "Willy" Vilas, il primo in metterlo in pratica), o tweener: colpo 64 ' (9 379 parole) - 18:32, 23 giu 2021

Altre definizioni con accade; metterlo; fallo; Gli studiosi dell'Accademia della Crusca; La Santa dell'Accademia musicale di Roma; Un'arte che non si insegna nelle accademie; Anno Accademico; Un fallo di Djokovic; Rendono falloso il falso; Fallo del tennista; Un fallo a tennis; Ultime Definizioni