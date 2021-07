La definizione e la soluzione di: Un vino come il Franciacorta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Spumante

Curiosità/Significato su: Un vino come il Franciacorta Franciacorta (vino) "Franciacorta" e non "spumante Franciacorta", come è storicamente anche per lo Champagne francese. La caratteristica fondamentale del Franciacorta è 26 ' (3 288 parole) - 19:25, 17 apr 2021

