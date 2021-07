La definizione e la soluzione di: Una sfera che viene impiegata per la riabilitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Palla Medica

Curiosità/Significato su: Una sfera che viene impiegata per la riabilitazione Galileo Galilei (categoria Persone condannate per eresia) distanza arbitraria x. Facendo scendere una sfera da un'altezza h1 per un tratto l1 di quello a SN notò che la sfera, arrivata sul piano orizzontale tra i 188 ' (21 416 parole) - 03:43, 29 giu 2021

