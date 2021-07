La definizione e la soluzione di: Trattenne Ulisse per sette anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Calipso

Curiosità/Significato su: Trattenne Ulisse per sette anni Gozo Una leggenda dice che è a Gozo che la ninfa Calipso Trattenne Ulisse prigioniero per sette anni, e ancora oggi si può vedere la grotta dove la ninfa 10 ' (1 240 parole) - 23:30, 24 giu 2021

Altre definizioni con trattenne; ulisse; sette; anni; L'isola patria di Ulisse; Il primo dei proci ucciso da Ulisse; L' eroe che contese a Ulisse le armi di Achille; L'isola di Ulisse e Penelope; Uno dei sette peccati; Uno dei sette sacramenti; Henri, fisico francese del Settecento; Se ne sudano sette faticando molto; _ e Annie, film; Negligenza causa di danni; Gianni, autore di fiabe; Il Pio che fu Papa prima di Giovanni XXIII; Ultime Definizioni