La definizione e la soluzione di: Un tipo che non promette nulla di buono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Balordo

Curiosità/Significato su: Un tipo che non promette nulla di buono Professione vacanze (categoria Errori di compilazione del template Webarchive - Avvisi) Capito che la moglie non gli presterà un quattrino, Enrico la convince ad apparecchiare la tavola col servizio buono. Finita la cena, l'uomo si offre di sparecchiare 25 ' (3 265 parole) - 16:55, 8 gen 2021

E' proprio un bel tipo; Un tipo di carta di credito; Li scelgono i tipografi prima di comporre; Collocato agli antipodi; Promettere solennemente... in tribunale!; Li promette il megalomane; Spesso promette... di essere breve; La promette chi non manterrà; Annullamenti di polizze; Scomparso nel nulla; Per nulla irsuti; Chi troppo vuole nulla __; Intendimento, obbiettivo... buono a Capodanno!; Superlativamente buono; E' buono senza vocali; Chi l'ha buono, è allegro;